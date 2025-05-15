"Путін стоїть на шляху до миру": Стармер зробив різку заяву

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив кремлівського диктатора Володимира Путіна в тому, що той «стоїть на шляху» до досягнення угоди про припинення вогню між Україною та Росією. Різка заява Стармера прозвучала після того, як стало відомо, що Путін вирішив не приїжджати на переговори до Туреччини, тим самим відмовившись зустрітися віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише The Guardian.

«Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом, що саме Путін тягне час. Саме Путін є причиною того, що досі не досягнуто припинення вогню», — заявив британський прем’єр.

Реклама

Кір Стармер нагадав, що Україна кілька місяців тому заявила, що згодна на 30-денне безумовне припинення вогню, а Лондон уже давно й неодноразово заявляв, що саме Путін стоїть на шляху до миру в Україні.

Нагадаємо, Рубіо повідомив, від чого залежать терміни зустрічі Трампа з Путіним. Водночас у США впевнені, що «прорив» у переговорах між Україною і Росією можливий лише після особистої зустрічі президентів США та РФ.