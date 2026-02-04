"Путін стримав своє слово": Трамп ошелешив заявою про енергетичне перемир'я

Трамп похвалив Путіна за дотримання «перемир’я» / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп продовжує шокувати українців своїми заявами, які дедалі частіше не мають нічого спільного з реальністю.

На брифінгу у Білому домі Трамп заявив, що Путін нібито дотримав свого слова і енегетичне перемир’я тривало «з неділі до неділі» (насправді — менше 4 днів).

«Це було з неділі по неділю, а потім відновилося, і він (Путін — Ред.) сильно вдарив по них (українцях — Ред.) минулої ночі. Він дотримав свого слова. Так і було. Чи знаєте, навіть один тиждень — це вже багато, ми готові прийняти будь-що, бо там справді дуже холодно. Але це було з неділі по неділю», — сказав Трамп.

Реклама

Президент США висловив жаль, що Путін «не пішов далі» і не продовжив перемир’я на довший термін.

«Я б хотів, щоб він це зробив. Я хочу, щоб він поклав край війні», — підсумував Трамп.

Крім того, глава Білого дому заявив, що мав розмову з Путіним, в якій наголосив на необхідності припинення війни в Україні. Президент США не уточнив, коли саме відбулася ця розмова.

Раніше Дональд Трамп приписав собі заслугу в переконанні диктатора Росії тимчасово призупинити такі напади на тиждень через похолодання в Україні.

Реклама

29 січня він підтвердив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України.

Проте цієї ночі РФ завдала наймасштабнішого від початку 2026 року удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого постраждали об’єкти генерації та розподілу електроенергії у восьми областях, а тисячі споживачів залишилися без світла.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетчне перемир’я протрималося неповних чотири дні і було порушене Росією.

