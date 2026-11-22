Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

У Росії система передавання влади більше не нагадує традиційні сценарії зміни лідера. Схоже, «фюрер» Володимир Путін, схоже, не збирається призначати конкретного наступника. Натомість він розпочав масштабну перебудову владної вертикалі, щоб забезпечити довговічність свого режиму через поступову зміну поколінь і перерозподіл управлінських повноважень.

Як повідомляє The Moscow Times, пишуть Wiadomości.

Реклама

Після чергового переобрання 2024-го Путін зосередився не на пошуку одного спадкоємця, а на формуванні мережі відданих йому управлінців, які переберуть на себе щоденне керівництво державою. Господар Кремля прагне налаштувати режим на роботу своєрідного «автопілота». Для цього він формує цілу групу лояльних виконавців і впливових адміністраторів, які виконуватимуть ключові функції в системі влади.

Реклама

Водночас сам диктатор залишає за собою роль головного арбітра і контроль над силовими структурами. Він стежить, щоб жоден із другорядних представників влади не зосередив у своїх руках достатньо ресурсів, аби стати самостійним центром впливу та потенційною загрозою для нього.

Останні кадрові перестановки в Росії відображають саме таку модель. Зокрема, прем’єр-міністр Михайло Мішустін та інші представники старої владної команди поступово втрачають вплив, тоді як молодших чиновників висувають на провідні позиції.

Намісники Путіна — хто вони

За даними детального моніторингу, проведеного аналітичним центром New Eurasian Strategies Centre, ядро нової владної команди Кремля формують 13 так званих «лейтенантів» або намісників Путіна. Водночас представники молодшого покоління чиновників дедалі активніше витісняють впливових представників старої гвардії.

Серед найвпливовіших фігур останніх років аналітики виокремлюють:

Реклама

Денис Мантуров — перший віцепрем’єр, відповідальний за військово-промисловий комплекс; він поступово нарощує політичний вплив і зміцнює особисті зв’язки з Володимиром Путіним.

Ігор Краснов — голова Верховного суду, який проводить масштабну перебудову російської судової системи.

Олександр Новак — віцепрем’єр, відповідальний за енергетичний сектор і економіку, виконує роль антикризового менеджера.

Максим Орєшкін — впливовий помічник диктатора з питань економічної політики та технологій.

Олексій Дюмін — ексохоронець Путіна, який обіймає посаду секретаря Держради і помічника диктатора; протягом багатьох років його вважали одним із потенційних претендентів на найвищі посади в Росії.

Феодалізація влади в Росії

Видання пише, що зміна поколінь у владі РФ відбувається не лише завдяки просуванню технократів. У статті Atlantic Council йдеться про те, що російська система дедалі більше набуває феодальних рис. Діти близьких друзів Путіна і навіть його родичі отримують стратегічно важливі посади в державному апараті та бізнесі.

Серед нових впливових фігур — Анна Цивільова, двоюрідна родичка диктатора, яку призначили заступницею міністра оборони. Посилив свої позиції Дмитро Патрушев, який став віцепрем’єром. Водночас вплив його батька, колишнього секретаря Радбезу Миколи Патрушева, був обмежений.

Доньки кремлівського «фюрера» — Катерина Тихонова і Марія Воронцова, а також такі фігури, як Кирило Дмитрієв, теж розширюють свої неформальні сфери впливу в економіці та державному управлінні.

Однак Путін не поспішає передавати повний контроль жодному з родинних кланів. Натомість він підтримує постійне суперництво між різними угрупованнями, не дозволяючи жодному з них зосередити надмірну владу.

Реклама

Мілітаризація державного апарату

Водночас для нижчих і регіональних ланок влади Кремль запровадив своєрідний ідеологічний фільтр, адаптований до умов війни. Важливу роль у цьому процесі відіграє президентська програма «Час героїв». Її фактично створили як кар’єрний ліфт, завдяки якому окупанти-ветерани і учасники «СВО» отримують можливість безпосередньо потрапляти до держадміністрацій і органів управління РФ.

Видання наголошує, що залучення військових до державного апарату посилює його мілітаризацію і згуртовує еліти навколо російського диктатора Володимира Путіна. Це, за оцінкою авторів аналізу, зменшує ймовірність внутрішнього розколу в найближчій перспективі.

Замість того щоб готуватися до відходу від влади, «фюрер» формує команду управлінців, які залежать від його особистої довіри та мають забезпечувати функціонування режиму навіть після 2030-го.

Нагадаємо, «ядерна валізка» Путіна приїхала з ним до Китаю на саміт АТЕС. Ця валізка має назву «Чегет». Це спеціальний переносний пристрій захищеного зв’язку, за допомогою якого президент РФ може підтримувати зв’язок із центральним командуванням збройних сил. Через цю систему передають накази, зокрема й щодо застосування ядерної зброї.

Водночас раніше президент США Дональд Трамп пожалів Путіна, бо п’ятий рік не може завершити війну. Водночас американський лідер запевнив, що має добрі особисті стосунки з очільником Кремля. Він також заявив, що не хоче підігрівати чутки про їхні взаємини, які нібито поширювали демократи під час виборчої кампанії.

Новини партнерів