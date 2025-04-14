Радослав Сікорський / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і його адміністрація побачать, що Володимир Путін «насміхається над їхньою доброю волею» після ракетного удару Росії по Сумах.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Reuters.

«Україна беззастережно погодилася на припинення вогню понад місяць тому. Огидні атаки на Кривий Ріг і Суми — це глузлива відповідь Росії», — заявив Сікорський після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі.

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Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на ракетну атаку Росії по Сумах, внаслідок якої загинули 34 людини. Американський лідер назвав це «жахливою помилкою».

«Я думаю, це жахливо. Мені сказали, що вони помилилися. Але я думаю, що це жахливо. Я думаю, що вся війна — це жахлива річ», — сказав Трамп журналістам на борту президентського літака дорогою до Вашингтона.

13 квітня російські війська завдали потужного ракетного удару по центру Сум, міста, розташованого за 50 кілометрів від кордону з Росією.

Цей напад, що стався у Вербну неділю, забрав життя щонайменше 34 людей, зокрема двох дітей, і залишив десятки поранених.