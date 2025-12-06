Путін та Моді об’єднуються в Арктиці: яку нову військову угоду підписали

Моді і Путін / © Associated Press

Індія об’єднує сили з Росією в Арктичному колі, де Володимир Путін накопичує війська, ядерну зброю та ударні підводні човни.

Про це пише The Telegraph.

Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді підписав з Путіним нову військову угоду, яка надасть Делі доступ до російських військово-морських портів у стратегічному арктичному коридорі, що з’єднує Європу та Азію. Росія також допоможе навчити індійських моряків діяти в полярних водах.

Сторони домовилися про угоду під час дводенного державного візиту Путіна до Індії, де російський диктатор прагне заручитися підтримкою, попри тиск США на Делі.

Диктатор заявив, що в Арктиці створюються нові логістичні маршрути між двома країнами для зміцнення їхнього альянсу.

Нагадаємо, Володимир Путін прибув з першим за чотири роки візитом до Індії.

Цей візит відбувся на тлі напруженості у відносинах між Індією та західними країнами, спричиненою активним імпортом Індією російської нафти після російського вторгнення до України 2022 року.

Під час зустрічі Володимир Путін висловив готовність забезпечувати Індію безперебійними поставками палива, зреагувавши таким чином на заклики США обмежити закупівлі російської нафти.

Водночас Індія продемонструвала стриману реакцію. Міністр закордонних справ Вікрам Місрі зазначив, що енергетичні компанії країни керуються динамікою ринку та комерційними інтересами під час прийняття рішень щодо постачання.

Також лідери опублікували спільну заяву, в якій наголошується, що в нинішній «складній, напруженій та невизначеній геополітичній ситуації російсько-індійські зв’язки залишаються стійкими до зовнішнього тиску».