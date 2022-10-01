Путін та оточення – "танцюристи на кістках": у Зеленського назвали умови для переговорів з РФ

Переговори України з Росією можливі, проте вже з іншим очільником Кремля.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що немає жодного сенсу вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та його оточенням.

Про це Подоляк написав у Мережі.

Водночас він зазначив, що переговори з РФ можливі, але з новим президентом країни, "який більш адекватно оцінюватиме реальність".

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"Фіксуємо та закріплюємо основи: 1. Немає жодного сенсу вести переговори з "танцюристами на кістках" – Путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від’ємну вартість. 2. Переговори можливі, але з новим президентом Росії, який більш адекватно оцінюватиме реальність", – йдеться в заяві радника керівника ОП.

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський попереджав Росію про неможливість дипломатичного процесу після проведення будь-яких псевдореферендумів.

Після фейкового голосування під дулами автоматів, 30 вересня, Зеленський заявив, що Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях з РФ щодо припинення війни. Проте вести переговори з Путіним Україна не буде.

Зауважимо, що того ж дня Путін закликав Україну "негайно припинити вогонь" та сісти за стіл переговорів.

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