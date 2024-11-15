Путін та Шольц планують провести телефонну розмову у п'ятницю — Bloomberg

Шольц і Путін збираються поговорити телефоном вперше за два роки.
Президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц мають намір провести першу за два роки телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада.
Про це пише Bloomberg.
Видання зазначає, що розмова відбудеться у критичний для України момент - напередодні третьої воєнної зими, коли значна частина енергетичної інфраструктури України пошкоджена або зруйнована російськими ударами.
Ситуація ускладнюється зростанням невизначеності щодо західної підтримки у зв'язку з поверненням Дональда Трампа до Білого дому наступного року. Німеччина, яка є другим найбільшим донором України після США, пообіцяла надати мільярди євро додаткової допомоги.
Нагадаємо, європейські лідери звертаються до адміністрації Байдена з останнім закликом посилити американську підтримку України до завершення президентського терміну 20 січня.
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