Путін та Сі скликають новий саміт: Індія проігнорувала

Президент Китаю Сі Цзіньпін і очільник Кремля Володимир Путін візьмуть участь у саміті країн БРІКС, організованому Бразилією для обговорення торгової політики США. Натомість прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вирішив не долучатися до зустрічі.

Про це пише Bloomberg.

Ініціатором саміту виступив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. За даними журналістів, він прагне обговорити не лише торгові бар’єри, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, а й консолідувати зусилля провідних держав із ринками, що розвиваються, на підтримку багатосторонньої співпраці.

Індія останнім часом поводиться обережніше у відносинах зі США. Це пов’язано з тим, що після тривалих суперечок навколо 50-відсоткових мит на індійські товари Трамп дещо пом’якшив тональність у спілкуванні з Нью-Делі.

Представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал підтвердив, що Моді не братиме участі в саміті, а країну представлятиме міністр закордонних справ.

За словами бразильського урядовця, знайомого з планом, віртуальна зустріч триватиме лише кілька годин і розпочнеться о 15:00 за київським часом. ЗМІ не матимуть доступу до виступів, а лідери самостійно вирішуватимуть, чи публікувати свої заяви. Спільного підсумкового комюніке не планується.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся військовий парад із нагоди 80-ї річниці перемоги у війні опору Китаю японським загарбникам та у Другій світовій війні. На параді були присутні президент Китаю Сі Цзіньпін, російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин. Тоді Дональд Трамп заявив, що він «програв» Індію та Росію.