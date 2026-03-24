Трамп про Зеленського та Путіна: «Вони близькі до миру»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін близькі до укладення мирної угоди.

Про це Трамп заявив під час розмови з журналістами у Білому домі.

«Що ж ми хотіли б побачити, як президент Путін і президент Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду. Я думаю, вони близькі до цього, але я вже давно про це говорю», — сказав він.

Далі Трамп уже вкотре похвалився своєю «миротворчістю». В «надцятий» раз глава Білого дому поскаржився, що врегулювання війни в Україні виявилося складнішим, ніж він думав.

«Я врегулював вісім воєн. Усі вони повинні були бути складнішими за цю. Ця мала бути найпростішою. Але ці дві людини (Зеленський і Путін — Ред.), які справді ненавидять одна одну. Ви розумієте, що ненависть не сприяє укладання угод. Це люди, які не дуже люблять одне одного», — сказав Дональд Трамп.

Зауважимо, що сьогоднішні слова Володимира Зеленського фактично спростовують цю заяву Трампа. Так, коментуючи масований удар вдень по Україні 24 березня, Зеленський заявив, що такі атаки свідчать про відсутність наміру завершувати війну.