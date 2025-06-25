Путін телефонував Трампу з неочікуваною пропозицією: розкрито деталі розмови

Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін пропонував допомогу США щодо Ірану на тлі ймовірних територіальних амбіцій.

Про це президент США заявив під час пресконференції Трампа після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 25 червня.

«Він дзвонив днями. Спитав: „Чи можу я вам допомогти з Іраном?“ Я сказав: „Ні, ви можете допомогти мені з Росією. Бо, знаєте, за останні кілька тижнів ми подбали про Індію та Пакистан…», — прокоментував Трамп.

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Раніше повідомлялося, під час саміту НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп відреагував на нещодавню атаку РФ по Києву. Він заявив, що «цього ніколи не мало б статися», якби він обійняв посаду президента раніше.

Окрім цього, розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі.