Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Велика Британія та Франція звинуватили диктатора РФ Володимира Путіна у зволіканні з переговорами про припинення вогню, щоб припинити бойові дії в Україні.

Про це пише видання The Washington Post.

Очільник британського МЗС Девід Леммі тат його французький колега Жан-Ноель Барро наголошують, що Росія фактично відхилила пропозицію США щодо повного та негайного припинення бойових дій в Україні терміном на 30 днів.

Реклама

"Ми вважаємо, що Путін продовжує заплутувати, продовжує тягнути час. Він продовжує бомбардувати Україну. Це цивільне населення. Це енергопостачання. Ми бачимо тебе, Володимире Путін. Ми знаємо, що ви робите", - заявив Леммі.

Тим часом очільник дипвідомства Франції зауважив, що Київ прийняв умови припинення вогню три тижні тому. Натомість тепер Москва "повинна дати відповідь Сполученим Штатам" - це має бути "так" або "ні".

"Росія постійно змінює свою позицію, продовжуючи завдавати удари по енергетичній інфраструктурі, продовжуючи свої воєнні злочини", - сказав Барро.

Він наголошує, що Кремль не демонструє жодних намірів припинити свою військову кампанію. Зокрема, про це свідчить і указ Путіна про призов 160 тис. призовників на однорічну строкову військову службу.

Нагадаємо, видання Foreign Policy писало про те, що диктатор РФ Володимир Путін боїться миру більше, ніж війни. Різкий перехід до миру загрожує нестабільності і заворушеннями у російському суспільстві.

Дата публікації 16:20, 03.04.25 Кількість переглядів 259 Генсек НАТО зробив заяву щодо України! Рубіо ж промовчав! Що відбувається в штаб-квартирі?