Путін тягне час: Politico про те, чому переговори Зеленського і "фюрера" під загрозою зриву

Переговори. / © ТСН.ua

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Кремль продовжує затягувати будь-які потенційні переговори щодо припинення вогню з Україною. Відбувається це навіть на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі мита до 8 серпня.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

У статті згадують заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що нібито диктатор РФ Володимир Путін «не виключає» зустрічі зі своїм українським президентом Володимиром Зеленським. Однак тільки після того, «як буде проведено необхідну роботу на експертному рівні та подолано необхідну відстань». З його слів, ця робота «ще не виконана».

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Втім, ця остання заява Росії є черговою спробою Москви уникнути серйозних переговорів після того, як президент США Дональд Трамп дав Росії 50-денний термін, але минулого тижня скоротив його, висловивши «розчарування» Путіним.

Своєю чергою, Зеленський закликав до зустрічі з Путіним після того, як керівник Кремля обговорив тему подальших мирних переговорів та заявив, що російські війська «просуваються по всій лінії фронту». Український лідер закликав «вийти за рамки технічних переговорів — не обмінятися заявами, а фактично зустрітися на рівні лідерів».

“Кремль неодноразово натякав на перспективу переговорів з Україною щодо припинення війни, висуваючи непрозорі та неправдоподібні умови, використовуючи затримки для продовження обстрілу сусіда та захоплення більшої території”, - пише Politico.

На цьому тлі Трамп знову відправить спецпосланця Стіва Віткоффа до Росію. Точно дата поїздки не відома, але відбудеться вона протягом найближчих днів.

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Нагадаємо, 4 серпня речник Кремля Дмитро Пєсков вкотре заявив, що нібито диктатор Володимир Путін не виключає можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, це може трапитися після необхідної роботи на рівні експертів. Втім, Пєсков традиційно нічого конкретного не сказав.

Тим часом очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові заяви з Москви. З його слів, вони не мають жодної конкретики. Натомість Київ готовий “хоч зараз” до зустрічі лідерів. Натомість “безкінечні” заяви з Москви про “не виключаємо” без конкретної дати - неприйнятні”.

Дата публікації 10:45, 30.07.25 Кількість переглядів 86 Хто стане наступним президентом України після Зеленського?