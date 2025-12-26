Путін тягне до 2029-го: Портников пояснив, чому Кремль не поспішає з миром

Володимир Путін / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін, як і президент США Дональд Трамп бажають появи повноцінної мирної угоди. Втім, у їхніх бажаннях є розбіжності.

Таку думку висловив політичний оглядач та журналіст Віталій Портников у колонці для порталу українців в Америці Vilni Media.

З його слів, Трамп прагне, щоб мирна з’явилася якнайшвидше, але Путін готовий тягнути час до січня 2029 року - до останнього дня чинного президента США в Овальному кабінеті.

“День, який продемонструє небажання Путіна погоджуватися на мир, обов’язково прийде, як би російський президент не тягнув час”, - висловився Портников.

Оглядач каже, що “Пряма лінія” диктатора продемонстрували, що він продовжує “буквально жити війною й не збирається її закінчувати”. На тлі цього, наголошує Портников, з’являється питання: “На що таки розраховують у Штатах, коли сподіваються «вивести» російського президента на якусь мирну угоду?”.

“Досі ані у висловлюваннях Путіна, ані у коментарях російських чиновників не було помічено навіть натяку на готовність завершити війну. Так, про капітуляцію говорили. Європі війною погрожували. Але ж це – зовсім не мир. Навіть коли йшлося про українські вибори – Путін обіцяв подумати, може на один день – день виборів – припинити обстріли України. Як бачимо - в якихось реальних виборах у сусідній країні Путін не зацікавлений, а у капітуляції і «визволенні російських земель» – зацікавлений. І цього не приховує”, - додав Портников.

Він вважає, що Путін здатний малювати перед посланцями Трампа - Стівом Віткоффом і Джерардои Кушнером переконливо картини економічного співробітництва, але ж після війни.

“Але так війна починає виглядати лише неприємними обставинами, які заважають до цього співробітництва перейти. Починається тиск вже не на Росію, а на Україну, яка своєю «впертістю» заважає перейти до захопливих оборудок. А от не було б такої «впертості» – не було проблем”, - наголошує оглядач.

Нагадаємо, консультант зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов вважає, що Путін вже більше не може існувати без війни. За його словами, сама система колективної безпеки НАТО залишається до кінця неперевіреною, оскільки п’ята стаття Альянсу застосовувалася лише один раз — після терактів проти США.

Своєю чергою, експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко наголошує, що Росія готує ескалацію на 2026 рік. Москва розглядає сценарій створення сухопутного коридору між Польщею та Литвою, що може призвести до прямого зіткнення з НАТО. Приводом для агресії Кремль обере вигадану «блокаду» Калінінградської області.