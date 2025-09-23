"Путін торгує повітрям": експерт назвав цілі заяви про ядерну зброю і США

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Заяви президента Росії Володимира Путіна щодо Договору зі США про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) вказують на прагнення покращити відносини з Вашингтоном. Москва може пообіцяти обмежити виробництво ракет середньої дальності в обмін на політичні дивіденди для президента США Дональда Трампа, наприклад, у вигляді перемоги на міжнародній арені.

Таку думку політолог Петро Олещук висловив у ефірі телеканалу «Київ24».

На думку експерта, Кремль може запропонувати Білому дому «вигідну угоду», прагнучи поліпшити відносини з Вашингтоном. Це спроба Путіна обміняти обіцянки щодо зброї, якої у Росії фактично немає, на умови, які б дозволили Москві досягти вигоди у майбутніх переговорах зі США.

Реклама

«Насправді, знаєте, це, мабуть, з точки зору Путіна, така собі вигідна пропозиція для Трампа. Мовляв, «давай влаштуємо це саме перезавантаження, яке ти так сильно хочеш. Але замість припинення війни в Україні я тобі пропоную от таку от цукерку. Що я такий от добрий і підпишу договір про обмеження цих самих ракет середньої дальності. Ти зможеш це представити як свою велику зовнішньополітичну перемогу. Можливо, навіть на Нобелівську премію будеш претендувати», — пояснив можливі наміри президента РФ Олещук.

Водночас він зауважив, що у Росії навряд чи є відповідні ресурси і потреба серйозно вкладатися у згадані ракети. Річ у тім, що зараз країна-агресорка основні ресурси спрямовує у виробництво дронів «Шахед» та балістичних ракет на зразок «Іскандерів», які використовує для обстрілів України та може застосувати для обстрілів значної частини Європи.

«Тому, знаєте, це спроба продати те, чого у тебе немає, в обмін на якусь угоду, яка би в свою чергу дозволила оголосити про перезавантаження відносин між Росією і США. Тобто, по суті, Путін торгує повітрям, намагаючись обміняти це повітря на достатньо вигідні для себе умови«, — пояснив політолог.

Нагадаємо, Путін заявив, що після спливання терміну дії ДСНО (який регулює кількість яденої зброї у Росії та США) у лютому 2026 року Москва готова продовжувати дотримуватися обмежень договору, якщо Вашингтон зробить те саме. Водночас очільник Кремля пригрозив, що РФ готова відповісти на будь-які стратегічні загрози «військово-технічними заходами».

Реклама

На думку аналітиків ISW, заяви Путіна мають на меті показати Росію як глобального гравця, що стоїть на одному рівні зі США, та підкріпити наратив про неминучість перемоги РФ у війні проти України.