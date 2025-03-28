Путін цинічно закликає ООН запровадити тимчасове управління в Україні: навіщо це йому

Російський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін цинічно заявив, що РФ "не була ініціатором початку бойових дій" в Україні.

Нову порцію абсурдних заяв диктатора опублікували російські пропагандистські ЗМІ.

Путін не втратив нагоди, щоб не підлизатися до президента США Трампу. Диктатор заявив, що президент Сполучених Штатів щиро хоче завершити війну в Україні.

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Путін також висловив думку, що Росія «наполегливо та впевнено рухається до досягнення всіх цілей, заявлених на початку» російського вторгнення в Україну. "Є підстави вважати, що ми їх доб'ємо", - сказав Путін, хоча в тому ж виступі сказав і про готовність Москви до мирного врегулювання.

«Росія за вирішення конфлікту мирними засобами, але за умови усунення першопричин. Росія хоче забезпечити свою безпеку на тривалу історичну перспективу», — заявив він, очевидно, маючи на увазі повне завоювання України.

Диктатор запевнив, що РФ «працюватиме з будь-якими партнерами , які хочуть сприяти українському врегулюванню». Водночас, він звинуватив Європу, що європейські країни намагаються «водити Росію за ніс».

Також Путін нахабно запропонував запровадити в Україні «міжнародне управління» під егідою ООН та низки країн, щоб провести вибори . Диктатор заявив, що хоче привести до влади в Україні «новий уряд», і потім уже з ним розпочинати переговори про мирний договір та підписувати «легітимні документи, які будуть визнані у всьому світі та будуть надійними».

«Але це лише один із варіантів. Я не говорю, що інших не існує. Але це один із варіантів, і така практика в роботі ООН є», — підсумував диктатор.

Раніше в Bloomberg припустили, що Трампу, можливо, доведеться зробити вибір між посиленням тиску на Росію та ще більшими поступками Путіну.

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