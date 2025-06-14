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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін цинічно засудив Ізраїль через атаки по Ірану: в США відреагували

Москва нахабно засудила атаки Ізраїлю, назвавши їх "неспровокованими" та "неприйнятними".

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ліндсі Грем.

Ліндсі Грем. / © Associated Press

Заява російського Міністерства закордонних справ щодо засудження атаки Ізраїлю на Іран є “цинічною”. Зокрема, з огляду на те, що Ізраїль захищає себе.

Про це заявив у соцмережі Х американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Путінська Росія, яка дає юридичні поради щодо застосування сили, має доволі цинічний вигляд навіть для самих росіян. Ізраїль захищає саме своє існування. Росія ж веде варварське вторгнення до сусідньої країни", - обурено наголосив Грем.

Окрім того, сенатор звернувся до Китаю та Індії. З його слів, якщо ці країни будуть надалі підтримувати війну Путіна, то “винних будуть шукати лише у себе".

Кремль засудив удар Ізраїлю по Ірану

Президент-диктатор РФ Володимир Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу після ударів по Ірану, з яким Москва є партнером. “Фюрер”, забувши про власні атаки на Україну та вбивства мирного населення, цинічно назвав дії Єрусалима такими, що порушують Статут ООН і міжнародне право.

Водночас господар Кремля виступив з несподіваною ініціативою стати посередником у мирному врегулюванні “ізраїльсько-іранського конфлікту”.

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