Путін твердо заявив про намір продовжувати війну проти України: що він сказав

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "ми зробимо все", щоб вирішити всі завдання "спеціальної військової операції" в Україні.

Про це господар Кремля сказав під час звернення 29 лютого.

Путін узявся вихваляти свої війська, стверджуючи, що їхні бойові можливості багаторазово збільшилися.

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За його словами, російські частини "міцно володіють ініціативою" на полі бою, наступають на цілій низці оперативних напрямків та "звільняють" нові території.

"Не ми розпочали цю війну на Донбасі. Але, як уже неодноразово говорив, ми зробимо все, щоб її закінчити, викорінити нацизм, вирішити всі завдання "спеціальної військової операції", – наголосив президент РФ.

Зауважимо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього ж дня повідомив про складну ситуацію на фронті. Російські війська продовжують активні наступальні дії на багатьох напрямках.

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