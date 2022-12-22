Путін у 2019 році обіцяв, що вторгнення в Україну ніколи не буде, він всім брехав — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не бачить сенсу зараз надсилати будь-які меседжі російському диктатору Володимиру Путін після того, що він зробив в Україні.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом США Джо Байденом.

"У 2019 році у нас була Нормандська зустріч. Я у 2019 році став президентом України. Тоді ми посилали максимальні меседжі президенту Путіну, щоб ні в якому разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Путін у 2019 році обіцяв, що повномасштабної війни ніколи не буде.

"Він говорив, що повномасштабної війни ніколи не буде, він всім брехав, які меседжі можуть бути тепер, після того, як він отруїв наше спокійне життя і бачить себе таким, що після України він може піти далі, де була раніше радянська присутність" - заявив президент.

Зеленський зазначив, що тепер увага цивілізованого світу потрібна саме Путіну, якщо він хоче хоч щось зберегти від своєї країни.

"Я не розумію, навіщо людині з хворим відношенням до світу, з абсолютно неадекватним, для чого йому відправляти меседжі. Він повинен бути зацікавленим у тому, щоб світ звертав на нього увагу, він більше не суб'єкт цивілізованого світу, він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоть щось від культури та історії його народу, його держави. Тому це його право", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський розкрив головне питання переговорів з Байденом в США.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку України. Він зазначив, що стосунки двох держав вийшли на новий рівень.

Зеленський уже в США!

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