"Путін у цих розмовах - ввічлива людина": Шольц про діалоги з диктатором

За його словами, між ним і Путіним зберігаються "кричущі відмінності в думках".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, мовляв, президент диктатор Росії Володимир Путін дуже чемний у телефонних розмовах із ним.

Про це канцлер розповів в інтерв'ю Rheinische Post.

За словами Шольца, він регулярно розмовляє з главою Кремля. Їхні діалоги тривають годину-півтори іноді німецькою мовою, а іноді - з перекладом, каже він.

"І так, Путін у цих розмовах ввічлива людина. Ми називаємо один одного на ім'я", - сказав канцлер.

Шольц наголосив, що між ним і Путіним зберігаються "кричущі відмінності в думках". Натомість солідарність західних країн допомагає протистояти агресії РФ.

"У нас спільна політична концепція із США. І Європейський Союз демонструє більше спільності, ніж це видно зовнішньому світу", - додав він.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що привітав рішення Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ. За його словами, ордер на арешт президент Путіна свідчить про те, що ніхто не може стояти вище закону.

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