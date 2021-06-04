Путін у день народження Навального підписав закон, який забороняє брати участь у виборах його соратникам з ФБК

Заборона розповсюджується на участь у виборах всіх рівнів.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що забороняє брати участь у виборах людям, причетним до діяльності екстремістської або терористичної організації. У зв'язку з позовом прокуратури про визнання екстремістським Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснованого Олексієм Навальним, законопроєкт має поставити хрест на парламентській кампанії соратників опозиціонера.

Так званий закон проти ФБК опублікували на сайті 4 червня, пише Meduza. Зазначимо, цього дня Навальному виповнюється 45 років. Свій день народження він святкує у колонії.

У виборах будь-якого рівня не зможуть брати участь засновники та керівники, які працювали в організації протягом трьох років до визнання її судом екстремістської або терористичної. Заборона буде діяти п'ять років.

Крім цього, протягом трьох років з дня рішення суду про ліквідацію або заборону діяльності екстремістської або терористичної організації не зможуть обиратися особи, що перебували в таких організаціях на рядових посадах і допомагали її роботі в термін, що починається за рік до судового рішення.

Зазначається, що законопроєкт був внесений до Держдуми незабаром після того, як прокуратура Москви вимагала визнати ФБК Олексія Навального екстремістською організацією. Спершу передбачалося, що діятиме лише заборона на участь у виборах до Держдуми РФ, проте згодом були внесені поправки, які розповсюджують заборону на вибори всіх рівнів.

Як пише DW, законопроєкт поставить хрест на парламентській кампанії видних соратників Олексія Навального. Наприклад, перервати свою підготовку до виборів буде змушена юристка ФБК Любов Соболь. Ще в минулому році вона оголосила, що буде висуватися від Центрального адміністративного округу Москви.

Нагадаємо, штаби політика Олексія Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності після того, як прокуратура призупинила їхню роботу до рішення суду за позовом про екстремізм.

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