Путін у "катастрофічній ситуації": дипломат оцінив ризики для Кремля перед 9 травня

Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, намагається залучити США до тиску на Україну напередодні 9 травня. Зокрема, він може просити лідера США Дональда Трампа вплинути на президента України Володимира Зеленського.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Дипломат зазначив, що Україна не може дозволити собі різку відмову американській стороні.

Реклама

«Ми люди делікатні. Ми не можемо сказати, що дорогий товариш Трамп, іди лісом. Ми йому скажемо, що ми дуже цінуємо його миротворчі зусилля. Ми продовжуємо чекати його мирних посланців в Києві. Ми дуже хотіли б їх тут повозити, щоб вони побачили на власні очі, які миролюбні ініціативи щодня реалізує злочинець», — каже Огризко.

Водночас він підкреслив, що вплив Трампа на Київ уже не є визначальним. За його словами, у російського керівництва з’явилися серйозні ризики напередодні символічної дати, а сама ситуація для Кремля ускладнюється. Огризко також наголосив, що раніше Трамп заявляв про відсутність у України «карт», однак зараз, на його думку, ситуація змінилася.

«Карти, здається, з’явилися і при тому доволі козирні. І якщо сьогодні Путін боїться, щоб йому на голову не впало щось з неба 9 травня і просить Трампа втручатися, то це означає, що він зараз перебуває в катастрофічній ситуації. Бо ми ж розуміємо, що та вся еліта, яка є навколо нього і якій він всі ці роки давав можливість грабувати, заробляти й потім десь ховати ці кошти подалі від Росії. Тепер ця еліта починає думати, для чого нам втрачати те, що ми чесно вкрали. І от я думаю, в цьому зараз інтрига навколо Путіна. І тут уже Трамп йому жодним чином не допоможе», — додав Огризко.

Як ми писали, ініціатива Володимира Путіна щодо тимчасового перемир’я на 9 травня, за даними ЗМІ, може бути пов’язана насамперед із прагненням забезпечити безпеку під час святкових заходів у Росії. Йдеться про зниження ризиків можливих ударів у символічну для Кремля дату. Також такий крок може мати політичний характер — показати готовність Москви до «жестів миру» та водночас перевірити реакцію України і Заходу. При цьому у Києві наголошують, що мова йде лише про тимчасову паузу, а не про реальне припинення війни.

Реклама

Новини партнерів