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Путін у Китаї пригрозив Україні та пообіцяв «більш болісну відповідь» за Кримський
«Фюрер» Російської Федерації Володимир Путін пригрозив помстою за удари України по Кримському мосту. Мовляв, це — «виключно мирний об’єкт».
Про це диктатор заявив після тристоронньої зустрічі у Китаї.
Він каже, що нібито обговорював із Радбезом РФ «можливість припинення вогню в низці сфер». Втім, після ударів по Кримському мосту Москва буцімто відмовляється від таких домовленостей.
«Після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо», — заявив очільник Кремля.
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