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«Фюрер» Російської Федерації Володимир Путін пригрозив помстою за удари України по Кримському мосту. Мовляв, це — «виключно мирний об’єкт».

Про це диктатор заявив після тристоронньої зустрічі у Китаї.

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Він каже, що нібито обговорював із Радбезом РФ «можливість припинення вогню в низці сфер». Втім, після ударів по Кримському мосту Москва буцімто відмовляється від таких домовленостей.

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«Після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо», — заявив очільник Кремля.

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