Глава Кремля Володимир Путін цинічно заявив про те, що розуміння, досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають дорогу до миру в Україні.

Про це Путін сказав під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), повідомляє пропагандистський ресурс РІА Новини в Telegram.

«Розуміння, досягнуті під час саміту на Алясці, відкривають дорогу до миру в Україні», — сказав Путін на засіданні Ради глав держав-членів ШОС.

Кремлівський диктатор також заявив, що «першопричини „української кризи“ мають бути усунені для довгострокового врегулювання».

«Криза в Україні» виникла не внаслідок «нападу», а внаслідок «держперевороту»… Спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин «української кризи», — сказав він.

Також цинічно Путін додав, що Росія у питанні «української кризи» нібито дотримується підходу, що «жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої».

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 31 серпня прибув до китайського міста Тяньцзінь, де стартував саміт ШОС. Візит триватиме чотири дні. Китайський глава Сі Цзіньпін зустрів Путіна червоною доріжкою, музичним супроводом та рукостисканням. Дружина глави КНР Пен Ліюань також особисто привітала диктатора Росії.

Китайські державні ЗМІ наголошують, що нинішні відносини між Москвою та Пекіном перебувають «на історично високому рівні».