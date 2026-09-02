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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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114
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Путін у паніці через атаки і замахи на посадовців: Кремль посилює охорону «фюрера»

Путін боїться за власну безпеку, а тому суттєво посилює власну охорону.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор-президент РФ Володимир Путін посилив сили, що забезпечують його особисту безпеку та безпеку високопосадовців.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Днями господар Кремля підписав указ про розширення штату Федеральної служби охорони РФ, агентства державної безпеки, відповідального за фізичний захист високопосадовців уряду, — від 785 до 812 осіб — це четверте збільшення штату ФСО від лютого 2022-го.

Аналітики наголошують, що Федеральної служби охорони різко посилила безпеку навколо Путіна та його високопосадовців навесні 2026-го не лише через удари українських дронів, а й через посилення вбивств і замахів на чиновників по всій Росії.

Зазначається, що від грудня 2025-го було скоєно щонайменше п’ять замахів на високопосадовців і російських військових, включаючи підрив саморобного вибухового пристрою, спрямований проти командувача Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Олександра Чайка 1 серпня.

Аналітики ISW наголошують, що Путін реагує посиленням особистої безпеки для підтримки стабільності режиму та безпеки свого найближчого оточення.

«Путін вжив низку інших заходів для посилення особистої безпеки, зокрема проводив час у підземних бункерах, перемістив системи протиповітряної оборони ближче до своїх резиденцій та масово цензурував російський інформаційний простір», — підсумовують у звіті Інституту.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що «фюрер» Володимир Путін терміново замінив силовиків. Ймовірно, диктатор готує їх до нового сценарію — ​​мобілізації після виборів до Дерджуми, які відбудуться вже у вересні. Важливим є те, що перестановка в правоохоронних органах стосувалася посадовців, відповідальних за Курську та Пензенську області. Саме ці регіони «можуть бути особливо вразливими до громадянських заворушень у разі потенційної мобілізації».

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