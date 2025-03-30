Путін у переговорах з Трампом використовує три його особисті "пунктики" – The Times

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Російський президент Володимир Путін веде переговори з американським президентом Дональдом Трампом, використовуючи три його глибоко вкорінені особисті «пунктики», щоб досягнути вигоди для себе.

Про це пише видання The Times.

У публікації йдеться, що господар Кремля сигналізує Трампу про готовність продовжувати мирний процес, який розпочав американський президент, але при цьому вимагає поступок на кожному кроці.

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Наприклад, перед тим, як погодитися на нове Чорноморське перемир’я, яке спростить Україні продаж зерна, Путін у відповідь хоче зняття санкцій з російських експортерів сільськогосподарської продукції.

«Трамп не бажає визнати, що заяви про його передвиборну кампанію про можливість врегулювати конкуренцію були просто нахабними, тому у нього є стимул підіграти», — пише The Times.

По-друге, Путін грає на неприязні Трампа до президента Зеленського та їх спільному переконанні, що Україну слід розглядати не як суверенну, а як підпорядковану націю, чиї активи мають бути розділені між ними.

По суті, Путін пропонує Трампу надра України в обмін на частку її території та право голосу в управлінні нею. Коли Київ, зрозуміло, протестує, це можна представити як егоїзм «проплаченого васала», який не в змозі оцінити те, що для нього зробила Америка.

Це штовхає Зеленського в обійми Європи і дозволяє Путіну використовувати третій «пунктик» Трампа — його недовіру до Європейського Союзу, який, як він сумнозвісно стверджував, був «створений для того, щоб грабувати Сполучені Штати».

Нагадаємо, раніше український дипломат Андрій Дещиця розповів, чому Трамп і Путін зараз дуже лестять одне одному і закидають компліментами.