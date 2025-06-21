Путін у Петербурзі зробив дуже агресивні заяви щодо України: до чого тут Трамп

Володимир Путін. / © Associated Press

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На економічному форумі в Санкт-Петербурзі диктатор РФ Володимир Путін зробив найагресивніші заяви щодо України за дуже довгий час. Ці висловлювання “фюрера” демонструють своє справжнє ставлення до миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у матеріал Sky News.

Путін наголосив, що вважає “російський та український народи однією нацією”. З його слів, у цьому сенсі “вся Україна наша”. Така заява диктатора, наголошує видання, викликала захоплені оплески в залі, де були підлесливі до кремлівської влади політики та бізнесмени.

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“Коротше кажучи, він казав, що хоче все і вся”, - пише автор статті.

Ці цинічні заяви Володимира Путіна стали несподіванкою, оскільки різко контрастують із нещодавньою риторикою Кремля. Відтоді як Дональд Трамп почав просувати мирну угоду, Москва мала більш м'який та навіть примирливий тон. Москва з усіх сила намагалася показати Вашингтону, що нібито зацікавлена у врегулюванні війни проти України.

“Але тут такої мови не було. Зовсім навпаки. Російський президент навіть, вперше за кілька місяців, пригрозив ядерним ударом по Україні”, - зауважив автор статті Айвор Беннетт.

На запитання, як Москва відреагує, якщо Київ застосує брудну бомбу проти російських сил, він пообіцяв “катастрофічні” наслідки для України.

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У Sky News наголошують, що брязкання ядерною зброєю Кремля було майже щотижневим явищем протягом останніх днів адміністрації Джо Байдена, але з приходом до влади Трампа такі заяви Москви практично зникли. Втім, тепер Путін раптово повернувся до цього.

"Це виглядало як чітке послання Володимира Путіна про те, що, попри мирні переговори, Росія не має наміру відступати ні на полі бою, ні за столом переговорів. Я думаю, це показує, що Москва не надто переймається тим, щоб засмутити Дональда Трампа", - йдеться у статті.

Тим часом американський лідер, вочевидь, відмовився від спроб посередництва у війні, наголошує Айвор Беннетт. Втім, він, як і раніше, прагне налагодити тепліші відносини з Москвою. Тому коментарі Путіна показують, наскільки він упевнений у тому, що все йде за його планом, резюмує Sky News.

Нагадаємо, під час виступу на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Путін заявив, що Росія не вимагає капітуляції України, але чекає на визнання «реалій», що склалися на фронті. Йдеться про те, що Москва фактично вимагає, щоб Україна офіційно погодилася із втратою окупованих територій.

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Згадав “фюрер” і про інші територіальні амбіції РФ. З його слів, Москва нібито не виключає подальшого захоплення українських Сум. Водночас президент держави-агресорки вигадав якесь «давнє правило», за яким, на його думку, все захоплене російською армією переходить у власність РФ.

Дата публікації 11:12, 21.06.25 Кількість переглядів 2 Трамп розгледів "прогрес" у переговорах Росії та України, а Ірану дав два тижні дедлайну