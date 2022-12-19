Путін у супроводі винищувача прилетів до Мінська, його зустрічає Лукашенко - ЗМІ

Для конспірації в повітря було піднято відразу три урядові борти, на яких літає очільник Кремля.

Сьогодні, 19 грудня, о 14:30 у Національному аеропорту "Мінськ" приземлився літак з президентом РФ Володимиром Путіним, який вилетів із Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Для конспірації в повітря було піднято відразу три урядові борти, на яких він літає: RA-96022, RA-96014 і RA-96020. Ну, а Лукашенко особисто поїхав зустрічати в аеропорт.

Канал NEXTA live публікує відео приземлення літака, на якому, ймовірно, міг прилетіти Путін.

Путін або один із його двійників приземлився в Національному аеропорту Мінськ.

Окрім цього, борт Путіна супроводжував винищувач, який було піднято з аеродрому в Барановичах о 13:45 за київським часом.

інфографіка / "Беларускі Гаюн".

"Крім того, приблизно в цей же час з аеродрому в Мачулищах злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ, помічений у напрямку на Національний аеропорт "Мінськ", - йдеться у повідомленні.

Візит Путіна до Білоусі

Сьогодні, 19 грудня, у російського президента Володимира Путіна заплановий візит до Білорусі на переговори з Олександром Лукашенком. Як розповів заступник голови об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, Путін хоче підкреслити наскільки для нього важлива участь Білорусі у війні проти України.

На зустрічі російський президент буде з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Також відомо, що на цих переговорах буде присутнім міністр оборони РБ Віктор Хренін. Окрім цього до Мінська прилетів очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

На думку військового експерта Олега Жданова, Путін буде ламати Лукашенка на відкриття другого фронту проти України, або хоча б на "дозвіл" російській армії знову атакувати Україну з білоруської території.

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