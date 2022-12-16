"Путін – у великій системній кризі": в ЗСУ пояснили, чому диктатор скасував пресконференцію

Російському диктатору нічого сказати про успіхи окупантів на фронті.

Скасування президентом Росії Володимиром Путіним своєї щорічної великої пресконференції свідчить про його усвідомлення свого надскладного політичного становища.

Таку думку висловив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я думаю, що це чіткий маркер того, що Путін сам розуміє, що він у надскладному становищі з політичного погляду. Тому що, ну що, він вийде на пресконференції і розкаже, чому вони здали Херсон, чому вони втекли з Харківщини, чому вони не взяли Київ за три дні, чому вони знищують мирні міста, чи чому вони не можуть взяти шість місяців Бахмут?" – пояснив Череватий.

Він додав, що Путіну нічого сказати про успіхи своєї армії, а говорити про ЗСУ він не хоче, аби не робити їм рекламу.

"Тобто за великим рахунком, саме Збройні сили України стали головними ньюзмейкерами для них, а відтак він точно не налаштований рекламувати їхні успіхи. А про свої збройні сили йому сказати нічого. Тому що замінюючи командувачів, притягуючи туди озброєння та по суті злочинні угруповання типу "Вагнера"… Як це пояснити своїм громадянам, коли це заборонено твоїми ж законами?" – розповів представник ЗСУ.

"Тому я думаю, що це чіткий маркер, що він – у великій системній кризі", – наголосив Череватий.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив 12 грудня, що Путін скасував підсумкову пресконференцію – вперше за 10 років. Зауважимо, що до цього очільник Кремля традиційно проводив велику пресконференцію за участю іноземних та регіональних журналістів.

За оцінками британської розвідки, Путін ухвалив таке рішення через побоювання запитань про війну проти України. Зокрема, йдеться про занепокоєнням щодо поширеності антивоєнних настроїв у РФ.

А на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, Путін скасував прескоференцію, через страх "бавовни", яка може прилетіти під час виступу.

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