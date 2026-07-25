Володимир Путін. / © Getty Images

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«Фюрер» Росії Володимир Путін готує масову мобілізацію, адже його окупаційне війська не можуть досягти суттєвих успіхів в Україні. Водночас російський диктатор вживає заходів для розширення служби внутрішньої безпеки на тлі зростання побоювань щодо громадських заворушень, пов’язаних із зруйнованою економікою, дефіцитом палива та обуренням через його провальну війну.

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

Російський президент-диктатор готується запровадити воєнний стан по всій Росії, щоб придушити потенційні заворушення або мародерство на тлі падіння економіки. Паніка у Кремлі ще більше зросла на тлі атак України по постачальниках нафти і газу, а тепер ще й через атаки на роздрібні точки доставки та склади Wildberries.

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Американський Інститут вивчення війни в одному зі звітів наголосив, що Кремль, схоже, «створює умови для потенційної мобілізації та готується до можливих громадянських заворушень у Росії в результаті мобілізації».

Зауважимо, що 22 липня Державна дума Росії ухвалила законопроєкт, який дозволяє громадянам з незнятими та діючими судимостями, зокрема за злочини, пов’язані з контрабандою наркотиків та організованою злочинністю, підписувати контракти з Міністерством оборони під час офіційних мобілізаційних періодів.

Аналітики наголошують, що мобілізація залишається дуже особистим рішенням Володимира Путіна і зрештою залежить від особистого сприйняття диктатором ситуації на полі бою та стабільності Кремля.

Тим часом в ефірі пропагандистської програми «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» сенатор Ради Федерації РФ Олексій Кондратьєв закликав переглянути правила набору до армії, щоб фактично дозволити служити будь-кому.

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За його словами, право «захищати батьківщину» повинні мати всі — незалежно від віку, статі, стану здоров’я чи наявності поранень та інвалідності.

«Неважливо, чи людина поранена, хвора, має інвалідність, скільки їй років і якої вона статі — вона має право захищати батьківщину», — заявив Кондратьєв.

Ці заяви пролунали на тлі загострення повітряного протистояння між Україною та Росією. Після масованих російських ударів балістичними ракетами Україна завдала масштабної відповіді безпілотниками. За повідомленнями, під удар потрапили кілька нафтопереробних підприємств і збройовий завод на території РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нової масштабної хвилі мобілізації вже цієї осені. Кремль хоче компенсувати втрати на фронті та посилити бойові дії.

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За оцінками української розвідки, нова хвиля мобілізації в Росії є цілком ймовірною одразу після виборів, запланованих на 20 вересня 2028 року. Водночас розвідники зазначають, що наразі РФ не розгортає нових навчальних центрів для підготовки новобранців. Утім, наявної інфраструктури, за їхніми словами, достатньо, щоб і надалі готувати нові партії так званого «гарматного м’яса».

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