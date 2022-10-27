Путін ухилився від відповіді на запитання, яка віза потрібна буде до Одеси за 2 роки – України чи РФ

Диктатор каже, що Одеса може бути "символом знаходження якогось рішення всього, що зараз відбувається".

Президент Росії Володимир Путін не відповів прямо на запитання, яку візу через два роки треба буде отримувати іноземцям для відвідин Одеси – українську чи російську.

Про це російський диктатор сказав під час виступу на "Валдаї" 27 жовтня.

"Якщо я хочу поїхати до Одеси, через два роки я повинен просити російську чи українську візу?" – запитав у Путіна іноземний журналіст.

"Одеса – справді одне з найкрасивіших міст світу. Одеса може бути і яблуком розбрату, і символом вирішення конфліктів, і символом знаходження якогось рішення всього, що зараз відбувається. Питання – не в нас", – відповів очільник Кремля.

Він також вдався до екскурсу у вигадану історію, заявивши, що Одеса була заснована нібито Катериною II. Згідно з вигадками Путіна, "навіть крайні націоналісти не наважуються знести пам’ятник" російській імператриці.

Головне з виступу Путіна

Путін під час виступу 27 жовтня вдався до низку звинувачень на адресу Заходу, сказавши, що він нібито претендує на всі ресурси людства, та поскаржившись на санкції щодо золота.

Президент РФ також сказав, що війна проти України "була неминучою", але вона розпочалася нібито "не з вини Москви".

Господарю Кремля примарилося, що лише РФ могла бути гарантом безпеки для України.

Водночас Путін запевнив, що не завдаватиме ядерного удару по Україні.

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