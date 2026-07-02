Путін уперше назвав "сво" війною: у The Telegraph пояснили чому

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін уперше відкрито підтвердив, що українські удари безпілотниками та далекобійними ракетами стали серйозною проблемою для Росії. Крім того, глава Кремля відійшов від власної пропагандистської термінології: замість звичного формулювання «спеціальна воєнна операція» він прямо назвав події «війною».

Про це повідомляє видання The Telegraph.

За оцінками західної розвідки, на які посилається видання, на тлі затягування бойових дій Росія щомісяця втрачає близько 30000 військовослужбовців, відновлюючи лише частину з них. Це наближає Москву до перспективи ширшої мобілізації, яка може зачепити міський середній клас та еліти.

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Водночас атаки України на російські нафтобази та заводи створюють серйозні проблеми всередині РФ: у країні злетіли ціни на пальне та з’явився його дефіцит. Через це в окупованому Севастополі навіть оголосили надзвичайний стан — там бракує пального і зникає світло. Російська ППО не впорюється з українськими дронами, хоча для захисту Москви та Санкт-Петербурга туди спеціально забирали техніку з фронту.

У виданні вказують, що Кремль наближається до кульмінаційної точки, коли наступальні сили втрачають імпульс, а у Путіна залишаються два варіанти: ескалація або переговори. Ознакою спроби ескалації називають нещодавній нічний обстріл житлових кварталів Києва, внаслідок якого загинуло щонайменше 20 людей, серед яких є діти.

Попри заклики російських прихильників війни в Telegram застосувати ядерну зброю такий крок вважається малоймовірним через ризик масованої відповіді з боку НАТО. На думку авторів матеріалу, переговори наразі є найкращим шансом для збереження режиму Путіна. Проте позиція Москви значно слабша, ніж рік тому, оскільки Україна повернула собі стратегічну ініціативу, а Крим припинив бути безпечним.

Видання наголошує, що подальший перебіг подій залежатиме від непохитності підтримки України з боку США, що змусить Росію шукати стратегію виходу з конфлікту. Очікується, що ці питання, разом з оборонними інвестиціями європейських країн, обговорюватимуться на саміті НАТО в Туреччині.

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Нагадаємо, Володимир Путін обирає між трьома варіантами дій, серед яких нова мобілізація та удари по НАТО. В Силах оборони назвали єдиний спосіб примусити РФ до миру.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що баланс сил у повномасштабній війні між Росією та Україною поступово змінюється, і наразі українські військові вперше за тривалий час починають здобувати перевагу на фронті.

У США назвали ядерні погрози Кремля спробою компенсувати провали армії РФ в Україні.

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