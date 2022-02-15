Путін уперше відреагував на звернення Держдуми про визнання "ДНР" і "ЛНР"

Путін уперше відреагував на звернення Держдуми про визнання "ДНР" і "ЛНР"

Путін хоче, щоб Франція та ФРН вплинули на Київ щодо Мінських угод.

Президент Росії Володимир Путін відреагував на звернення Державної Думи РФ про визнання терористичних так званих "ЛДНР". Глава Кремля заявив, що "готовий зробити все необхідне для врегулювання ситуації на Донбасі".

Про це Путін сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я виходитиму з того, що ми повинні зробити все для вирішення проблеми Донбасу, але зробити це все насамперед виходячи з можливостей щодо виконання Мінських угод", - сказав президент Росії.

У цьому контексті Путін висловив сподівання, що США, а також європейські країни, зокрема ФРН і Франція, "вплинуть на київську владу" для вирішення цього питання. Також глава Кремля назвав "цілком очевидним" те, що в Росії "переважна більшість людей співчуває жителям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуація там докорінно зміниться на краще".

Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

На дії російської думи вже відреагували у Верховній Раді України. Там ухвалили постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати незалежності самопроголошених утворень.

У МЗС наголосили, що визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

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