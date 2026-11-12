Путін уже розподілив українські території? : що Росія намагалася нав’язати на переговорах

Володимир Путін. / © Associated Press

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Переговори в Абу-Дабі Кремль використав не лише для обговорення умов завершення війни, а й для просування власної вигідної версії ситуації на фронті. Представники РФ намагалися переконати американських та українських посадовців прийняти ретельно сконструйовану Москвою картину бойових дій, яка не відповідає реальному стану справ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Український президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів російська делегація поширювала неправдиву інформацію про ситуацію на фронті. Зокрема, безпідставно стверджувала, що нібито контролюють половину територій Донбасу, які насправді утримують ЗСУ.

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Американські аналітики наголошують: Міноборони Росії, насправді, регулярно заявляє про наявність лінії фронту. Втім, це зовсім не відповідає дійсності. Наприклад, у жовтні там стверджували про буцімто захоплення Добропілля та Олексієво-Дружківки. Хоча, наголошують в ISW, російські війська не утримували жодного з населених пунктів.

Окрім того, ще в липні диктатор Володимир Путін заявив про «захоплення» Костянтинівки. Однак минуло вже чотири місяці, але місто окупанти досі не окупували.

Міноборони РФ також неодноразово поширювало заяви про нібито оточення українських військ на півночі Харківщини у вересні та жовтні 2026-го. Водночас росЗМІ регулярно публікують карти з вигаданими лініями просування своєї армії.

Мапи Інституту вивчення війни. / © Інститут вивчення війни (ISW)

Мапи Інституту вивчення війни. / © Інститут вивчення війни (ISW)

Мапи Інституту вивчення війни. / © Інститут вивчення війни (ISW)

Територіальні маніпуляції Кремля

«У Кремлі, ймовірно, і надалі поширюватимуть неправдиві заяви про просування російських військ на різних ділянках фронту. Так Москва намагатиметься закріпити вигадану картину бойових дій як основу для майбутніх переговорів щодо територіальних питань», — наголошують в Інституті.

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Зазначається, що чиновники РФ часто стверджують, що мирні переговори повинні враховувати «реалії на місцях». Кремль з усіх сил намагається нав’язати свою власну реальність США, Україні та іншим переговірникам.

Аналітики вважають, що Москва, ймовірно, суттєво перебільшуватиме заяви про просування своєї армії взимку 2026–2027 років і навесні наступного року, приписуючи їй захоплення територій, які російські війська фактично не зможуть взяти або втримати.

«Путін сподівається, що руйнівна зимова далекобійна ударна кампанія РФ зламає волю України продовжувати боротьбу та зменшить підтримку Києва Заходом. Це дозволить диктатору наполягати на своїй заявленій лінії просування як відправній точці будь-яких переговорів про остаточне врегулювання війни», — наголошують в ISW.

Україна зруйнувала плани Кремля

За повідомленнями, під час переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада представники України і США відкинули неправдиві заяви російської делегації про ситуацію на фронті. Водночас численні успіхи ЗСУ протягом цього року спростовують твердження Москви про нібито просування її армії.

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Зауважимо, днями Володимир Зеленський заявив, що американські переговірники підтвердили українську оцінку ситуації на фронті. Зокрема, вони відкинули неправдиве твердження Росії, що її війська нібито контролюють половину територій Донбасу, які насправді залишаються під контролем України.

«Російські війська фактично втратили ініціативу і значну частину своїх наступальних можливостей на кількох ділянках театру бойових дій протягом 2026-го. Від лютого цього року, коли був попередній раунд переговорів між Україною, США та Росією, окупаційна армія протягом чотирьох із восьми місяців не лише не просувалася, а й втрачала захоплені території», — йдеться у звіті.

Своєю чергою, українські війська провели кілька успішних контрнаступальних операцій протягом цього року на Лиманському, Олександрівському та Куп’янському напрямках, звільнивши понад 1000 квадратних кілометрів території.

Американські фахівці заявляють: контрнаступальні операції ЗСУ повністю зірвали плани Росії щодо захоплення Донецької області та створили каскадний ефект на інших ділянках лінії фронту, бо російському військовому командуванню довелося приймати складні рішення щодо розподілу людських ресурсів та сил між секторами.

«Немає підстав вважати, що російські війська зможуть захопити решту Донецької області за короткий проміжок часу, як продовжує стверджувати Путін, або навіть прогнозувати, що вони коли-небудь зможуть захопити регіон силою», — підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ шокувала заявою про Донбас на переговорах в Абу-Дабі. Вони зухвало стверджували, що ніби захопила половину підконтрольної Україні цієї території.

Тим часом аналітики ISW наголошують, що Кремлю мало Донбасу. Путінські високопосадовці відкрито озвучили вимоги, які фактично передбачають повну капітуляцію України і територіальні поступки. Зокрема очільник делегації РФ в ОАЕ Володимир Мединський зухвало наголосив, що Росія нібито захопить «кожен сантиметр своєї землі» — так чи інакше.

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