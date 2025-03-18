Путін уже тиждень не здатний вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що 17 березня 2025 року поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави української держави у щоденному зверненні до українського народу.

"Скоординували наші позиції і напередодні розмови Президента Трампа й Путіна, і напередодні зустрічей в Європі. Я хочу подякувати Емманюелю та подякувати всій Франції за підтримку", — додав глава української держави.

"Дуже важливо, що завтра – уже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей. Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі – навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правди, – очевидно, що саме Путін продовжує й затягує цю війну. Саме Путін уже тиждень не здатний вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші – фактично збереження життів, – щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки й надійного миру, – саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що "фюрер" Володимир Путін не відмовиться від своїх планів щодо України. Відновлення російського наступу "майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

Читайте також: