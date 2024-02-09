Також диктатор заявив, що Захід нібито почав усвідомлювати неможливість стратегічної поразки Росії.

Російський диктатор Путін в інтервʼю американському провокатору Такеру Карлсону заявив, що нібито "Росія і Україна рано чи пізно домовляться".

Інтервʼю Карлсон опублікував нас свій сторінці у соцмережі Х.

Крім того, російські диктатор заявив, що Захід нібито почав усвідомлювати неможливість стратегічної поразки Росії.

"Захід почав усвідомлювати неможливість стратегічної поразки Росії, нехай подумає, що робити далі, ми готові до діалогу", — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський пропагандист та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон дійсно має свою аудиторію у США, особливо серед трампістів. Саме тому Кремль вирішив використати його у гібридній війні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Офісі президента повідомили, чи буде інтерв'ю "американського Соловйова" Карлсона із Зеленським.

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