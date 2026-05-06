Путін в істериці через атаки України вглиб РФ: що стоїть за погрозами удару по Києву

Погроза агресорки Російської Федерації помститися Україні за нібито заплановані удари по Москві під час параду на Красній Площі відображає визнання «фюрером» Володимиром Путіним того, що він не може надійно захистити столицю.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії цинічно заявило, що дотримуватиметься «перемир’я до Дня Перемоги» 8-9 травня за одностороннім вказівкою Путіна. Аналітики зауважують, що заява російського відомства з’явилася приблизно за годину до того, як Україна запропонувала Москві припинення вогню вночі проти 6 травня. Втім, Кремль не визнав заяву Зеленського.

Ба більше, Міністерство оборони країни-агресорки неправдиво звинуватило президента України Володимир Зеленського у погрозі завдати удару по Москві 9 травня під час виступу на саміті Європейського політичного співтовариства у вірменському Єревані. Крім того, РФ пригрозила завдати «удару у відповідь по центру Києва».

Аналітик зауважити: Зеленський заявив, що «Росія оголосила про парад 9 травня в Москві… і вони бояться, що над Красною площею можуть пролетіти дрони».

«Російські ЗМІ подали слова Зеленського так, нібито він заявив, що Україна може завдати удару по параду до Дня Перемоги 9 травня. Однак деякі джерела зазначають, що це є неправильним тлумаченням його висловлювання», — йдеться у звіті.

Своєю чергою, аналітики ISW не виявили доказів того, що Зеленський зробив заяву, яка б відповідала звинуваченням Міністерства оборони РФ.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський натякнув, що українські дрони можуть завітати на парад до Москви. Він наголосив, що на параді 9 травня не буде військового обладнання. Це, наголосив український лідер, «показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше».

Зауважимо, вночі проти 4 травня дрони атакували Москву. OSINT-аналітики каналу Exilenova+ повідомили, що БпЛА типу FP-1 впав за 6 км від Кремля і лише за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони. Фахівці зауважують, що це перша зафіксована присутність українських ударних БплА в безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час.

