Путін в паніці сховався в бункері, а до резиденцій стягують техніку: що зараз відбувається в Кремлі

Володимир Путін. / © Associated Press

Західні видання вийшли з публікаціями даних європейської розвідки, які стверджують, що «фюрер» РФ Володимир Путін боїться перевороту. Саме тому Кремль радикально посилив заходи його особистої безпеки.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували публікації.

«Звіт європейської розвідки, що витік інформації, підкреслює зростальну стурбованість президента Росії Володимира Путіна щодо його особистої безпеки та безпеки його високопосадовців», — йдеться у звіті.

За даними розвідки, російські сили безпеки посилили заходи безпеки. Адже диктатор Росії Путін побоюється можливих спроб вбивства, зокрема, цілеспрямованих ударів БпЛА. Зазначається, що «фюрер» проводить значну частину часу в підземних бункерах у Краснодарському краї. Він також не відвідує свої резиденції під Москвою та на Валдаї, що у Новгородській області.

Окрім того, близькі до Путіна джерела стверджують, що нещодавні відключення інтернету в Москва-Сіті були принаймні частково пов’язані з безпекою диктатора та захистом від безпілотників.

У звіті розвідки зауважують, що господа Кремля вніс зміни до правил Федеральної служби охорони, щоб забезпечити безпеку 10 високопоставлених генералів після зустрічі посадовців служби безпеки в грудні 2025-го. Тоді посадовці переклали провину один на одного за вбивство генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова 22 грудня у російській столиці.

«В ISW спостерігали підтверджувальні докази посилених заходів безпеки для Путіна та високих російських посадовців. Протягом війни було скоєно вбивства та замахи на високопоставлених російських чиновників, деякі з яких приписують Україні, що може спонукати Путіна турбуватися про свою безпеку та безпеку інших високопосадовців», — йдеться у звіті американських аналітиків.

Окрім того, акцентують в ISW, також були повідомлення про те, що в період між травнем 2023-го та груднем 2025-го влада Р переміщувала збільшену кількість систем ППО малої та середньої дальності, зокрема, «Панцир-С1» та С-400, поблизу резиденцій Путіна на Валдаї та в Москва-Сіті.

Водночас, додають в Інституті, Україна також збільшує дальність, інтенсивність та частоту своїх ударів безпілотниками далекого радіусу дії. Зокрема, про це свідчить атака дрона по Москва 4 травня, коли було пошкоджено вежу «Мосфільма».

Путін у страху — що відомо

Видання «Важливі історії» пише про те, що російський диктатор Володимир Путін остаточно перебрався до бункера. «Фюрер» від березня 2026-го перебуває у стані підвищеної тривоги через страх перед можливим замахом. У Кремлі побоюються внутрішньої змови, використання дронів політичними елітами та ймовірної дестабілізації з боку колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Водночас Daily Mail повідомило, що Путін втрачає владу над Росією. Його рейтинг підтримки впав до 65,6 відсотка — найнижчого рівня від початку його військової кампанії. Зокрема, від початку 2026-го він знизився 12,2%. Росіяни дедалі більше готові ставити під сумнів владу кремлівського диктатора.

Дата публікації 14:28, 04.05.26 Кількість переглядів 28

