Політика
289
2 хв

Путін вдруге за війну одягнув військову форму: в ISW пояснили мету диктатора

Путін з’явився на навчаннях «Захід-2025» у військовій формі.

Катерина Сердюк
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін 16 вересня провів останній день спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025». Диктатор одягнув військову форму, ймовірно, щоб продемонструвати російсько-білоруську військову силу на тлі нещодавньої ескалації Кремля.

Про це пише ISW.

Що відомо про навчання

Разом із міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим, заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та помічником президента Олексієм Дюміним диктатор відвідав полігон Муліно в Нижегородській області та проінспектував війська, які беруть участь у навчаннях «Захід-2025».

Бєлоусов повідомив, що у навчаннях «Захід-2025» брали участь особовий склад Ленінградського та Московського військових округів (ЛВО/ВВО), Повітряно-космічних сил (ПКС), Повітряно-десантних військ (ПДВ), Північного та Балтійського флотів, а також білоруські підрозділи у складі об’єднаного регіонального угруповання військ (РГВ) Союзної держави. Путін заявив, що у навчаннях взяли участь 100 000 військовослужбовців, включаючи військовослужбовців ще з шести країн.

Згодом Путін зустрівся з військовослужбовцями з Бангладеш, Індії, Буркіна-Фасо, Демократичної Республіки Конго, Малі та Ірану. 9 вересня Індія оголосила про направлення 65 військовослужбовців на полігон Муліно для участі в навчаннях «Захід-2025» з метою посилення військової співпраці та обміну інформацією про бойову тактику з Росією та Білоруссю. Це вже друга участь Індії у спільних навчаннях після того, як 200 індійських військовослужбовців брали участь у контртерористичних операціях під час спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2021» у вересні 2021 року.

Як випливає з фото, Путін був одягнений у військову форму для спостереження за навчаннями. І це вже другий раз, коли Путін одягнув військову форму на публічному заході з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Вперше диктатор одягнув військову форму під час повномасштабного вторгнення, відвідавши Курську область у березні 2025 року. ISW тоді припустив, що Путін намагався зобразити себе як залученого лідера воєнного часу та розділити заслуги за повернення російськими військами території в Курській області.

«Путін, ймовірно, був присутній на навчаннях 16 вересня у військовій формі, щоб продемонструвати російсько-білоруську військову силу на тлі нещодавньої кінетичної та риторичної ескалації Кремля проти сусідніх з Росією держав НАТО, таких як Польща та Норвегія, а також неодноразових російських погроз щодо країн Балтії та Фінляндії», — завершили в ISW.

Раніше йшлося про те, що у понеділок, 15 вересня, військові США прибули на спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2025».

Візит прокоментував Міністр оборони Віктор Хрєнін. Він зустрів американських солдатів, назвавши їхній візит «несподіванкою».

«Присутність американських офіцерів є останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Білоруссю, близьким союзником Росії, який дозволив Москві використати її територію для відправки десятків тисяч військових до України у лютому 2022 року», — пише Reuters.

