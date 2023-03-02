Путін вибухнув погрозами і заявив про "неонацистів" після провокацій у Брянській області РФ

Очільник Кремля заявив про начебто "завдання позбавити нас своєї історії, позбавити нас своїх традицій, мови".

Президент Росії Володимир Путін назвав події у Брянській області "терористичним актом" і "чиєюсь" спробою позбавити країну мови та історії.

Про це йдеться в заяві російського диктатора 2 березня.

Зауважимо, російські засоби масової пропаганди повідомили 2 березня, що нібито група з 50 озброєних людей із жовтими пов'язками зайшла на територію селища Сушани у Брянській області та захопила в заручники частину жителів. Також повідомлялося і про начебто бій, вибухи в селищі і підрив електропідстанції та газової станції.

Пропагандисти заявляли, що нібито "диверсанти" обстріляли машину з цивільними, внаслідок чого поранення отримала дитина.

"Ще один злочин. Вони проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь у цивільних осіб. Вони побачили, що це цивільна машина, що там сидять діти. "Нива" звичайна. Вони відкрили вогонь. Саме такі люди поставили собі завдання позбавити нас своєї історії, позбавити нас своїх традицій, мови", – висловився Путін.

При цьому він не вказав, хто ж саме начебто винен у "теракті". Господар Кремля традиційно пригадав і про "неонацистів", однак не назвав конкретно, кого ж мав на увазі.

Президент РФ пригрозив "покарати" винних і запевнив, що нічого "в них" не вийде, їх "дотиснуть".

Нагадаємо, інцидент у Брянській області прокоментував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що держава не атакує територію РФ, не відправляє туди ДРГ та не вбиває людей. Подоляк зазначив, що особливо це стосується Брянської області і села Сушани, які не є стратегічними об’єктами.

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