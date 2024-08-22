Путін відчайдушно шукає визнання після серйозного удару від Курської операції – The Times

Президент Росії ніколи не змішувався зі звичайними людьми без крайньої необхідності, але останніми місяцями його "вилазки" на публічні прогулянки стали звичним явищем.

Після того, як українські війська здійснили зухвалий транскордонний рейд і захопили чималу територію в Курській області, президент РФ Володимир Путін почав "спонтанно" виходити назустріч натовпу прихильників. Це ознака того, що диктатор відчайдушно шукає визнання. І саме це сталося 20 серпня під час першої поїздки Путіна за межі Москви.

Про це йдеться у статті The Times.

На відміну від своїх попередників Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, Путін – ексофіцер КДБ – ніколи не змішувався зі звичайними людьми без крайньої необхідності. Але останніми місяцями його "вилазки" на публічні прогулянки стали звичним явищем.

"Старіючий російський лідер ставав дедалі більш відлюдькуватим ще до того, як пандемія підштовхнула його до самоізоляції, яку він майже ніколи не порушував, навіть під час бойових дій в Україні. Його ніде не було видно на лінії фронту в Україні 2022 року або, в міру розвитку війни, на південному заході Росії після того, як він почав зазнавати українських атак", – йдеться у публікації.

Автори статті звернули увагу на заколот та невдалий похід на Москву ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у червні 2023 року. Тоді через чотири дні, коли усі відвідувачі президента Росії повинні були сидіти на ізоляції і проходити тестування на коронавірус, Путін приголомшив усіх публічною прогулянкою у віддаленому кавказькому регіоні на півдні країни. Коли він позував для селфі та цілував молоду дівчину, державне телебачення порівняло чітко зрежисовану появу диктатора з прийомом рок-зірки.

"Цієї весни Путін, демонструючи схожу публічну взаємодію, зупинив свій кортеж посеред невеликого містечка Торжок на північний захід від Москви, де стратегічно розміщений натовп прихильників, відокремлений від нього поліцейськими бар'єрами, був готовий привітати його. Всього за чотири дні до цього озброєні терористи штурмували концертний зал, в результаті чого загинуло 145 осіб. Путін так і не відвідав місце події, не зустрівся з тими, хто вижив, і сім'ями загиблих", – йдеться в матеріалі.

Реакція Путіна на Курську операцію

Особливої реакції з боку Путіна не викликало і вторгнення іноземних військ на територію РФ вперше від часів Другої світової війни, під час якого українські сили захопили частину південно-західної Курщини. Так, на нещодавній зустрічі очільник Кремля продовжував називати події в області "ситуацією".

"Російський лідер намагався не показувати, що сталося щось незвичайне. Він не зробив жодного звернення до нації і не відвідав обласний центр Курськ, переповнений росіянами, які майже за одну ніч стали біженцями у власній країні. Але найпевнішою ознакою того, що вторгнення вразило Путіна до глибини душі, стало те, що у вівторок ввечері він вирішив заскочити на Кавказ на зворотному шляху з поїздки до Азербайджану", – йдеться у статті.

На Кавказі, окрім стандартного візиту на ферму і до військового училища, Путін також відвідав матерів жертв облоги школи в Беслані 2004 року. Це сталося вперше за 20 років.

Як і після двох попередніх катастроф, очільник Кремля зупинив свій кортеж, цього разу посеред Владикавказу, і пішов до сусіднього парку. Там до Путіна та його охоронців підбігла група підлітків, що розмовляли по телефону.

"Хлопчики-підлітки були зацікавлені в тому, щоб зробити селфі з Путіним, і майже не виявляли прихильності, за винятком одного хлопця, який вигукнув: "Володимире Володимировичу, я вас люблю!". Отримавши свою порцію народної підтримки, Путін відійшов до свого автомобіля після усього лише 40 секунд селфі", – резюмують автори матеріалу.

До слова, раніше аналітики Інституту вивчення війни оцінили, що Путін відвідав Азербайджан 18 серпня, ймовірно, щоб відвернути увагу від вторгнення до Курської області і показати себе як активного дипломата.

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