"Путін відчуває запах крові": у The Guardian пишуть про "нестабільність ослабленої Європи"

"Путін відчуває запах крові": у The Guardian пишуть про "нестабільність ослабленої Європи"

У виданні зазначають, що Європа не змогла змусити Путіна заплатити серйозну ціну за агресію в Грузії та Україні.

Європа роз’єднана і найбільш вразлива для ворожих сил від часів розпаду Радянського Союзу у 1991 році.

Про це пише у своїй статті оглядач The Guardian Саймон Тісдейл.

За словами автора, зовнішні загрози і внутрішні розбіжності у поєднанні з постійною російською загрозою, протистояння влади Китаю із західними цінностями викривають фундаментальні стратегічні слабкості Європи.

"Європа все більше нагадує оточений демократичний острів в анархічному світі, де зростаюча хвиля авторитаризму, безкарності та порушення міжнародних правил загрожує її затопити", — вважає Тісдейл.

Нещодавню розмову Ангели Меркель з Олександром Лукашенком він називає обурливою і "поступкою бандиту".

Щодо України, то тут оглядач не виключає ймовірність нового вторгнення РФ через стягування 90 тис. російських військ до українських кордонів.

"Настійливість Путіна випливає безпосередньо з фактичним погодженням (Євросоюзу — Ред.) з незаконною анексією Криму в 2014 році", — наголошує журналіст.

Також він звертає увагу на проблему мігрантів, яка "як коло нестабільності стискає Європу".

Тійсдел пояснює проблеми ЄС: Німеччині не вистачає нового лідера, а у Франції Макрон стикається з посиленням підтримуваних Росією ультраправих.

"Путін бачить це і відчуває запах крові. Постачання газу в Європі — це одна точка тиску. Ще є приховані кібератаки", — зазначає Саймон Тісдейл.

Випробування протисупутникової ракети Росією він називає "безросудним, зневажливим ставленням до європейської безпеки і "першим зафіксованим актом хуліганства у космосі".

"Нездатність Європи змусити Путіна заплатити серйозну ціну за агресію в Грузії та Криму, його знищення російської демократії, його втручання у вибори (в інших країнах — Ред.), напади на Олексія Навального та інших опозиціонерів посилюють відчуття занепаду", — підсумовує експерт.

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон пояснив, що Велика Британія підтримує Україну не через ворожість до РФ, а через "прихильність до демократії та свободи".

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

Тим часом, українська розвідка заявила, що РФ готує напад на початок 2022-го.

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