Путін відкинув перемир'я з Україною, а Трамп назвав це перемогою: деталі від Bloomberg

Диктатор-президент РФ Володимир Путін відмовився надати президенту США Дональду Трампу 30-денне припинення вогню в Україні, якого Вашингтон вимагав на шляху до припинення трирічного конфлікту. Натомість "фюрер" погодився на припинення атак на енергетичні та інфраструктурні об’єкти.

Для президента США цього виявилося достатньо, пише Bloomberg.

На перший погляд, угода, яка була досягнута під час телефонної розмови Трампа і Путіна, розчарувала американських чиновників. Адже вони наполягали на тому, що єдиним прийнятним результатом є припинення бойових дій. Втім, Кремль погодився лише обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру, вимагаючи, щоб Штати та інші країни припинили потік зброї та розвідданих для Києва.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодиться на таку ідею за умови, що Білий дім виступить у ролі посередника.Своєю чергою, Трамп, який ніколи не визнає поразки, привітав цей результат як перемогу — і навіть як можливий перший крок до більшої угоди.

"Було обговорено багато елементів мирного договору. Цей процес зараз в повній силі. Ми сподіваємося виконати свою роботу заради людства!", - заявив американський лідер у своєму дописі в соціальній мережі після розмови з "фюрером".

Bloomberg наголошує, що навіть слабкого прогресу щодо гучної, але суперечливої пропозиції Трампа про припинення вогню може бути достатньо, щоб заглушити критику про те, що, мовляв, він продає українців. Це може навіть стати політичною перемогою в той час, коли деякі аналітики побоювалися, що Трамп може офіційно визнати суверенітет Росії над українським Кримом або піти на якусь іншу поступку.

"Я очікував найгіршого. Те, чого ми сьогодні не почули, краще, ніж якби почули. Але ми повинні чітко усвідомлювати: я думаю, що Володимир Путін не зацікавлений в будь-якому справжньому довгостроковому врегулюванні, поки він залишається при владі. Його метою все ще залишається знищення України", - висловився у коментарі Bloomberg Television генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі.

Хоча в центрі уваги під час телефонної розмови з Путіним була Україна, Трамп дав зрозуміти, що він також розраховує на ширші геополітичні та економічні вигоди від відновлення відносин з Росією.

Заяви США і РФ

"Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між Сполученими Штатами і Росією має величезний потенціал. Це включає в себе величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру", - йдеться в повідомленні Білого дому за підсумками розмови.

Адміністрація Трампа також заявила, що обидва лідери "широко" обговорили Близький Схід "як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам", де США та Ізраїль ведуть війну на кілька фронтів проти підтримуваних союзником Росії Іраном бойовиків.

У заяві Кремля щодо телефонної розмови у вівторок йшлося про те, що існує "широкий спектр сфер", в яких США і Росія могли б співпрацювати, і що обидва лідери обговорили "розвиток взаємовигідного співробітництва в економіці та енергетиці в майбутньому".

Втім, наступне велике питання полягає в тому, чи будуть європейські союзники бачити ситуацію так само, як Трамп. Поки що вони припускають, що ні. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Велика Британія та Європейський Союз ведуть переговори про прискорення постачання зброї для ЗСУ напередодні можливого повного припинення вогню, а не про їхнє припинення, як того вимагає Москва.