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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У РНБО чітко відповіли, чи закінчиться війна 2025 року

Захід має жорстко відреагувати на небажання Путіна завершувати війну й допомогти Україні “зламати” Росію. У протилежному випадку — невдовзі російські війська будуть на порозі країн Балтії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володиммир Путін

Володиммир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін відкинув ідею США про припинення вогню, на яку ще в березні погодилася Україна. Це підтверджує французький лідер Еммануель Макрон.

На цьому наголосив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, варіанти далі прості:

  • або Захід діє жорстко і вбереже Європу від вторгнення російсько-кндрівських військ у Балтію за 4-6 років та через силу зламає хребет Росії разом з нами;

  • або можна далі вдавати, що існує якась парасолька НАТО, яке технологічно вже починає відставати від сучасної війни.

«На жаль, війна продовжиться цього року і перейде в наступний. Така реальність», — визнає Коваленко.

Нагадаємо, 1 липня президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін поговорили телефоном. Ініціатива надійшла з Парижа.

У Кремлі заявили, що Москва рішення Франції вітає. Мовляв, диктатор РФ Володимир Путін «неодноразово говорив про свою готовність вести діалог». Переговори тривали понад дві години.

«Розмова Путіна і Макрона стала гарною можливістю донести позиції один до одного, була дуже змістовною», — похизувався Пєсков.

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