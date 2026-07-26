Путін відкинув ідею заморозити війну: у Кремлі зробили нову гучну заяву

Володимир Путін. / © Associated Press

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«Фюрер» Російської Федерації Володимир Путін відмовляється заморожувати війну. Причина, мовляв, у тому, що Кремль повинен досягти своїх цілей на полі бою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Останні зухвалі заяви Путін зробив під час зустріч із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим під час форуму міжрегіонального співробітництва 25 липня в Омську.

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Аналітики зауважують: Токаєв заявив, що багатьом важко зрозуміти походження російської війни в Україні, і закликав Москву і Київ заморозити лінію фронту, а також повернутися до переговорів у стамбульському форматі.

Путін не відповів казахстанському лідеру під час відкритої частини зустрічі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що нрібито диктатор пізніше детально розповів Токаєву про війну та сказав йому, що заморозити нинішню лінію фронту неможливо, оскільки РФ повинна досягти своїх цілей на полі бою.

В ISW наголошують, що Пєсков повторив давнsz твердження Кремля про те, що мовляв, бойові дії можуть припинитися «до кінця сьогоднішнього дня». Втім, за умови, якщо Київ «ухвалить відповідні рішення».

«Кремлівські чиновники постійно закликають Україну капітулювати перед максималістськими воєнними вимогами Росії, які, як неодноразово наголошував Кремль, включають усі Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області ще до початку мирних переговорів, які не гарантовано призведуть до змістовної мирної угоди», — йдеться у звіті Інституту.

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Зазначається, що Путін зіткнувся зі зниженням рейтингів схвалення та довіри, дедалі складнішою ситуацією в економіці та зростанням втрат за мінімальні здобутки в Україні. Водночас, додають в ISW, Москва продовжує вести війну здебільшого так само, як і від 2022 року.

«Кремль продовжує сигналізувати росіянам, що вони повинні бути готові нести витрати на тривалу війну проти України. Ймовірно, „фюрер“ використав зустріч з Токаєвим як платформу, щоб нагадати росіянам про це виправдання», — підсумували в Інституті.

Війна в Україні — останні заяви РФ

Російський посол в Туреччині Сергій Вершинін заявив про нібито бажання Москви «мирно врегулювати» війну. Водночас він висунув давню нахабну умову про усунення «корінних причин конфлікту», якими Кремль вже не перший рік виправдовує повномасштабне вторгнення до України.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія чекає на нові пропозиції США щодо врегулювання війни. Однак його слова засвідчили, що Москва не має наміру зупиняти бойові дії й продовжує наполягати на досягненні своїх цілей силовим шляхом.

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