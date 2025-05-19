Путін відкинув ідеї Трампа щодо завершення війни: як змінити позицію диктатора

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін де-факто відкинув усі ідеї Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Глава Кремля думає, що йому це не потрібно, бо переконаний: він і так переможе — просто йому потрібно більше часу. Водночас є спосіб зробити президента РФ більш зговірливим.

Про це 24 Каналу сказав політолог Петро Олещук.

Як змусити Путіна задуматися про закінчення війни

Україні потрібно змінити баланс сил на фронті. За словами політолога, замість повільного, повзучого російського наступу, має виникнути зовсім інша ситуація — така, у якій майбутнє Росії у війні вже не видаватиметься настільки передбачуваним і виграшним. Інакше кажучи, Путін має зазнати невдач, які змусили б його усвідомити наявність реальних ризиків у разі продовження війни.

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«Певна кількість поразок на фронті зробить Путіна значно зговірливішим», — наголосив Петро Олещук.

Зрозуміло, що для цього потрібні відповідні ресурси. Трамп часто маніпулює цифрами, стверджуючи, ніби США витратили на допомогу Україні 350 мільярдів доларів, хоча це не відповідає дійсності. Проте гроші Штатів на підтримку України значно менші за потенційну ціну глобальної ескалації — аж до ризику Третьої світової війни.

На думку Олещука, вкладання ресурсів у зміну ситуації на фронті, а потім — вихід на переговори з вигіднішої позиції є цілком реалістичним варіантом. Політолог вважає, що в адміністрації Трампа є люди, які це розуміють. Однак вони навряд чи будуть про це відкрито говорити, бо в його оточенні зазвичай озвучують лише те, що хоче чути сам президент США.

«Чи зміниться позиція Трампа? Можливо. Але я не вбачаю зараз в цьому найбільш реалістичний сценарій. Щоб Трамп перейшов до якихось конкретних кроків, Путін уже дав йому більш ніж достатньо приводів. Думки про те, що „ще одна розмова з Путіним усе прояснить“, є хибними», — наголосив політолог.

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Якщо Трамп не довіряє українцям, він може поспілкуватися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він має що розповісти про справжню ціну переговорів з диктатором та про те, до чого вони реально призводять.

Нагадаємо, у понеділок, 19 травня, має відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна. Дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні нічого гарного від неї очікувати не слід.

«Якщо чесно, я не очікую нічого позитивного для України, на превеликий жаль. Хоча, зазвичай я оптимістично налаштований, але в даному випадку — ні. Тому що те, що ми спостерігаємо за останні тижні і місяці, Трамп вигороджує Путіна де можна і де не можна. І от ця вся історія навколо Стамбула в черговий раз продемонструвала, що хоч Путін відверто, як би делікатніше сказати, не звертає уваги на те, що говорить Трамп. Трамп цього не помічає», — зазначив він.

Дипломат акцентував: президент США Дональд Трамп спокійно реагує на дії російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, щодо перемовин у Стамбулі і того, хто на цих переговорах представляв РФ.

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