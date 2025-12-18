Путін відкинув компроміси і відверто погрожує: CNN про те, як і чому Кремль знову зриває переговори

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор-президент Росії Володимир Путін вкотре заявив, що не піде на поступки у своїх вимогах до України щодо відступу від територій, незважаючи на прагнення президента США Дональда Трампа до миру. Ба більше — «фюрер» пригрозив, що РФ захопить територію силою, якщо це буде необхідно, згадавши про «корінні причини конфлікту»

Про це йдеться у матеріалі CNN.

На щорічній нараді Міністерства оборони диктатор нахабно заявив, якщо Україна та її «іноземні покровителі» відмовляться брати участь у предметних переговорах, то Російська Федерація досягне звільнення своїх історичних земель військовим шляхом. Окрім того, Путін згадав регіони, які вимагає від України поступитися, що є ключовим каменем спотикання в поточних мирних переговорах.

«Це питання території, а також гарантій безпеки для України, виявилося складним для вирішення під час мирних переговорів, що оголило пріоритети України, Сполучених Штатів, Європи та Росії», — пише CNN.

Росія незаконно анексувала Донбас, але не повністю його захопила. За нинішніх темпів свого просування, свідчать дані ISW, Москва не окупує увесь цей регіон до серпня 2027 року. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не визнає тимчасово окуповану частину східної частини Донецької області юридично чи фактично російською.

Своєю чергою, американський президент Дональд Трамп доволі оптимістично дивиться на перспективу укладення мирної угоди, заявивши цього тижня, що «зараз ми ближче, ніж були». Натомість європейські союзники України більш обережні та прагнуть надійних гарантій безпеки для країни.

Що примітно, Путін намагався наголосити на цій різниці у своїй промові. Росія «веде діалог зі США», але за його словами, змістовна взаємодія з Європою щодо миру малоймовірна за нинішнього керівництва.

«Малоймовірно, що це можливо з нинішніми політичними елітами, але в будь-якому разі це буде неминуче, оскільки ми продовжуємо зміцнюватися. Якщо не з нинішніми політиками, то коли зміняться нинішні еліти в Європі», — сказав він.

Зухвалі коментарі Путіна пролунали напередодні ключового саміту цього тижня в Брюсселі, де європейські лідери обговорюватимуть, чи використовувати заморожені російські активи для фінансування України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн своєму виступі перед Європарламентом наголосила на важливості досягнення угоди, закликавши континент взяти на себе відповідальність за власну безпеку та продовжити фінансування оборони України від РФ.

«Немає важливішого акту європейської оборони, ніж підтримка оборони України. Наступні дні стануть вирішальним кроком для її забезпечення. Від нас залежить, як ми фінансуватимемо боротьбу України», — сказала фон дер Ляєн.

На обговорення винесені дві європейські пропозиції щодо фінансування України — одна заснована на використанні заморожених активів, інша — на запозиченнях.

Нагадаємо, оглядач Bloomberg Марк Чемпіон наголошує, що головна перепону на шляху до компромісу — це питання територій. Експерт переконаний, що для України настільки ж складним завданням, як і військові ризики, пов’язані з відмовою від найважливіших оборонних споруд, є побоювання сотень тисяч людей, які досі мешкають у цій частині Донбасу або ж утекли в безпечне місце.

Зауважимо, раніше німецьке видання BILD писало про те, що після переговорів у Берліні Захід заговорив про кінець війни в Україні. Політики вважають, що зараз він «ближчий, ніж будь-коли». Зокрема, такої ж думки дотримується президент США Дональд Трамп.