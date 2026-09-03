Путін відкинув мир і висунув нову вимогу: шокувальні подробиці

Володимир Путін. / © Associated Press

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«Фюрер» Росії Володимир Путін відкинув замороження розпочатої в Україні війни і вкотре поставив ультиматум щодо миру.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Нові заяви диктатора пролунали під час його пресконференції 1 вересня. Він знову зухвало підтвердив небажання Москви заморозити нинішню лінію фронту або брати участь у будь-яких змістовних мирних переговорах для припинення війни.

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Аналітики наголошують: Путін заявив, що РФ не хоче «заморожувати» війну вздовж нинішньої лінії фронту та погодиться лише на переговори, наповнені «конкретним змістом».

«Ймовірно, Путін мав на увазі умови, що відповідають Росії, та фактично підтверджують небажання Кремля брати участь у будь-яких переговорах, які не відповідають їхнім вимогам», — йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що російські високопосадовці неодноразово сигналізували про незацікавленість Кремля в мирних переговорах та готовність продовжувати вести війну в Україні, доки Київ не поступиться непохитним вимогам Москви.

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Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко висунула Україні новий ультиматум для миру, але при цьому зухвало додала, мовляв, Росія «готова» до переговорів. З її слів, умовою укладення «надійного мирного плану» — тобто угода повинна гарантувати, що Київ нібито більше не становитиме загрози для РФ, не має бути «анти-Росією» та «тараном для Заходу».

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Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва наразі не бачать передумов для відновлення переговорів між Росією та Україною в Туреччині. Мовляв, Росія «зберігає відкритість». Натомість він брехливо звинуватив Київ у протилежному.

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