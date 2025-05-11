Путін відкинув перемир’я від 12 травня: реакція Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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На тлі заяви Володимир Путіна про прямі переговори з Україною в Туреччині, президент США Дональд Трамп назвав можливе завершення війни «потенційно великим днем для Росії та України».

Про це він написав у соцмережі.

«Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна „кривава баня“, як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Має бути великий тиждень», — написав він

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Раніше повідомлялося, що Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані 2022 року.

Крім того, диктатор озвучив, на яких умовах він завершить війну проти України. З його слів, потрібно усунути її першопричини.