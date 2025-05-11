ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
9866
Час на прочитання
1 хв

Путін відкинув перемир’я від 12 травня: реакція Трампа

Трамп зробив першу заяву після того, як Путін вночі фактично відкинув його ідею про перемир’я від 12 травня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

На тлі заяви Володимир Путіна про прямі переговори з Україною в Туреччині, президент США Дональд Трамп назвав можливе завершення війни «потенційно великим днем для Росії та України».

Про це він написав у соцмережі.

«Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна „кривава баня“, як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Має бути великий тиждень», — написав він

Раніше повідомлялося, що Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані 2022 року.

Крім того, диктатор озвучив, на яких умовах він завершить війну проти України. З його слів, потрібно усунути її першопричини.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie