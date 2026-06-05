Путін відкинув участь Європи в переговорах щодо України — Bloomberg

Володимир Путін / © Getty Images

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Президент РФ Володимир Путін виступив проти того, щоб європейські лідери стали посередниками в переговорах про завершення війни Росії проти України. Натомість російський лідер наполягає на мирній угоді, яку він нібито узгодив із президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це пише Bloomberg.

«Як Євросоюз чи окремі країни ЄС можуть бути посередниками, коли вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо у збройному конфлікті? Посередництво передбачає нейтральність», — сказав він.

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Путін повторив, що домовився з Трампом про компромісну мирну угоду на саміті в Анкориджі у серпні 2025 року. За його словами, країни ЄС можуть долучитися до завершення війни «не постачанням зброї, а спробами переконати київську владу погодитися на компроміси».

За даними Bloomberg, представники трьох найбільших економік Європи — Німеччини, Франції та Великої Британії — обговорювали можливі переговори за участю Росії та України. Співрозмовники агенції, які побажали залишитися анонімними, додали, що це питання також обговорювали з українською стороною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну та запропонував зустріч, щоб закінчити війну.

Про це стало відомо із сайту Офісу президента, де опублікували лист.

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У ньому український президент пропонує закінчити війну та провести зустріч з Путіним. За його словами, є країни які готові прийняти цю зустріч, зокрема Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу.

«Лінія фронту зараз — це лінія, з якої має початися дипломатія», — написав Зеленський.

Президент пропонує формат майбутньої зустрічі щодо завершення війни: спочатку Україна та Росія, потім інші учасники — насамперед Європа та США для гарантій безпеки.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путіну відзвітують про лист пізніше. Також Пєсков повторив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, він може приїхати до Москви.

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Останній раунд тристоронніх переговорів між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

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