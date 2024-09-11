Путін відмовився від ударів по енергетиці України: у Кремлі прокоментували заяву Шойгу

В адміністрація диктатора Володимира Путіна заявили, що агресорка Росія та Україна не досягали чітких домовленостей щодо заборони ударів по об'єктах енергетики.

Так речник Кремля Дмитро Пєсков спростував заяву секретаря Радбезу Сергія Шойгу про те, що "фюрер" дав свою згоду щодо цього.

"Жодних чітких домовленостей не було. Це перше", - прокоментував прессекретар диктатора твердження Шойгу

Мовляв, зараз "важко уявити можливість досягнення якихось домовленостей на тлі ситуації в Курській області". Разом з тим Пєсков наголосив, що для Москви головним залишається "досягнення наших цілей".

"Спеціальна військова операція" зараз, за ​​відсутності інших альтернатив, є єдиним можливим способом досягнення наших цілей. Тому вона триває", - цинічно висловився Пєсков.

Заява Шойгу

В ефірі одного з російський телеканалів секретар Ради безпеки Сергій Шойгу заявив, що Володимир Путін прийняв пропозицію Туреччини не бити по енергетичній інфраструктурі, обʼєктах атомної енергетики та цивільному торговому флоту. З його слів, нібито від такої ідеї відмовилася Україна. Це, каже Шойгу, викликало у Москви "велике здивування".

"Туреччина нам запропонувала, сказала: "Ось від них (України - Ред.) надійшла така пропозиція. Давайте ми, зобов'яжемось не завдавати ударів по об'єктах енергетики, не завдавати ударів по об'єктах атомної енергетики й не завдавати ударів по торговому цивільному флоту в Чорному морі". Наш президент ухвалив рішення і сказав: "Так, давайте", - заявляв секретар Радбезу.

Нагадаємо, також Сергій Шойгу зробив нову заяву про переговори з Україною. Мовляв, зараз вони неможливі. Нібито причина цього - українська операція у Курській області.

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